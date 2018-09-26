Yerel seçimlerde ittifaka ilişkin AKP ile MHP arasında ilk resmi temas dün akşam sağlandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhasaki ve MHP Genel Başkan Sadir Durmaz Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Cumhur İttifakı'nın devamı için prensipte anlaşma sağlandı. Önümüzdeki günlerde heyetler arası görüşmelerin devam etmesi kararlaştırıldı.

AKP ile MHP, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın devam etmesi konusunda irade beyanında bulundu.



İttifakla ilgili iki parti arasındaki ilk resmi temas 25 Eylül Çarşamba günü yapıldı. AKP Yerel Seçimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhasaki ve MHP Yerel Seçimlerden Sorumlu Genel Başkan Sadir Durmaz Ankara'da bir araya geldi.



Görüşmede partilerin yerel seçimlerde ittifak konusuna nasıl baktığı masaya yatırıldı. Fikir alışverişinin yapıldığı ön görüşme niteliğindeki toplantıda sürece ilişkin yol haritasının nasıl olacağı ele alındı.



İlk görüşmede detaylara girmeme kararı aldıklarını belirten Özhasaki, iki parti arasındaki işbirliğinin nasıl olacağının heyetler arası yapılacak temaslarda tartışılacağını söyledi. Özhaseki, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımızın talimatıyla bundan sonra sayın Numan Kurtulmuş’un da katılımıyla heyetler arası görüşmeyi yapacağız” dedi.



Görüşme sonrası bir açıklama da MHP'li Durmaz yaptı. Dostane bir görüşme olduğunu ifade eden Durmaz, "Cumhur ittifakı iradesinin yerel seçimlerde de sürmesi konusunda prensipte uzlaşma sağlandı" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya geleceğini söyleyen Durmaz, iki liderin görüşmesinin sürece ışık tutacağını kaydetti.





ulusal.com.tr