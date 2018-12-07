Yerel seçimlerle ilgili ittifak temaslarının sonuçlanması için gözler liderlerde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hafta sonu bir araya gelmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise yarın görüşeceği belirtiliyor.

Yerel seçimler için ittifak ve işbirliği görüşmelerinde sona yaklaşılıyor.



74 il adayını ilan eden AKP, MHP ile teknik görüşmelerini sürdürüyor.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz çalışmalara devam ediyor. Daha önce 100 belediye başkanı adayını ilan eden MHP bir jest yaparak Denizli ve Erzurum adaylarını geri çekti. AKP ise İstanbul dahil 7 ilde adayını ilan etmedi.



Heyetlerin yürüttüğü teknik çalışmaları ele almak için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iki gün içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Açıklamayı Erdoğan yaptı.



Millet İttifakı'nda da gözler Akşener-Kılıçdaroğlu zirvesine çevrildi. İki parti arasında genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Koray Aydın teknik çalışmaları sürdürüyor.



Yaklaşık 8 büyükşehir için işbirliği müzakerelerinin gergin seyretmesini sağlayan il Ankara oldu.



Müzakere masasında bir dönem İyi Parti'nin ısrarcı olduğu Ankara için iki farklı ortak aday adı konuşulmaya başladı. İsimleri konuşulan Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım ise ayrı ayrı Kılıçdaroğlu ve Akşener ile temas halinde. Yıldırım, Akşener ile geçen gün görüştü. Kılıçdaroğlu ise henüz randevu talebinde bulunan Yavaş'a dönüş yapmadı.



Hem Ankara hem de diğer iller için ittifak görüşmelerindeki son noktayı Kılıçdaroğlu ve Akşener koyacak. Görüşmenin 8 Aralık Cumartesi yapılacağı ifade ediliyor.



ulusal.com.tr