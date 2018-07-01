24 Haziran seçimleri ile yüzde 7 bandında oy kaybeden AKP sonuçlardan memnun değil. Son yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Seçimlerde verilen mesajı iyi değerlendireceğiz” dedi. Erdoğan’ın “Kongrede kadrolarımızı belirleyip seçim çalışmalarına başlayacağız” açıklaması da dikkat çekti. Kulislerde yerel seçimlerin erkene alınabileceği konuşuluyor.

AKP’de 29 Haziran Cuma günü yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında seçim sonuçları masaya yatırıldı.AKP Seçim İşleri Başkanlığı ve Seçim Koordinasyon Merkezi, seçimlerde partinin aldığı oy oranlarına ilişkin rakamsal döküm sundu.Toplantıda rakamlara ilişkin değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarından memnun olmadığını ifade etti.Erdoğan’ın bu ifadeleri kulislerde 2019 Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimlerin erkene alınabileceği yorumlarına neden oldu. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, bazı siyasiler, yerel seçimlerin Ekim ya da Kasım 2018 tarihine kaydırılıp, 4-5 ay sonra yapılacağını iddia ediyor.Seçimlerin erken bir tarihte yapılması için ise muhalefetin desteği gerekiyor. AKP kulislerine göre seçimlerin erkene alınması konusunda ekonomik gidişat oldukça önemli.AKP’de Meclis Başkanlığı ve grup başkanlığı konusunda da mesai sürüyor.Cumhurbaşkanı ve milletvekilinin yemininin ardından AKP grup toplantısı yapılacak. Toplantıda hem TBMM başkan adayı, hem grup başkanı belirlenecek.Meclis Başkanlığı için Binali Yıldırım, Grup Başkanlığı için ise Bekir Bozdağ’ın adı üzerinde duruluyor.