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Yerel seçimlerde adaylık için istifa süresi sona erdi

Yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa dilekçelerini vermeleri için öngörülen süre saat 17.00'de sona erdi.

Yerel seçimlerde adaylık için istifa süresi sona erdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken tarihi 1 Aralık olarak belirlemişti.

Buna göre, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, subay ile astsubayların istifa süresi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar ve emekli olarak görevinden ayrılmak isteyenlerin istifa süresi de saat 17.00'de sona erdi.

YSK'nın aldığı son iki karar gereği, korucular ve belediye başkan yardımcılarından aday adayı olmak isteyenlerin de bugün saat 17.00'ye kadar istifa etmeleri gerekiyordu.

YSK bir önceki yerel seçimde, aday adayı olacak bakanların görevlerinden istifa etmesine gerek olmadığı yönünde oy birliğiyle karar almıştı.

Bu arada istifa edenler arasında Van Valisi Murat Zorluoğlu, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Adalet Bakan Yardımcısı Hilmi Bilgin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Rasim Arı da bulunuyor. 
 


Kaynak: AA
Etiketler; #AKP #ysk
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