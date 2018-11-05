Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla partilerdeki hazırlıklar hızlandı. AKP'de belediye başkanlığı için adaylık başvuru süreci başladı. Başvurular, 12 Kasım'da sona erecek. CHP ile İyi Parti arasında ise ortak aday için arka kapı diplomasisi yürütülüyor. AKP ile ittifak yapmayacağını duyuran MHP ve Vatan Partisi de aday başvurularını almayı sürdürüyor.

31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerin atmosferine giren partilerin hazırlıkları devam ediyor.AKP, 5 Kasım itibariyle belediye başkanlığı için adaylık başvurularını almaya başladı. Başvuru süreci ise 12 Kasım'da sona erecek.Alınan karar gereği ise mevcut belediye başkanları adaylık müracaatında bulunmayacak. Mevcut başkanların aday olup olmamasına doğrudan AKP Genel Merkezi karar verecek. Ayrıca 3 dönem kuralına takılan bazı isimler için istisna uygulanacak.Daha önce 100 ilçe ve belde için adayını ilan eden CHP'de de çalışmalar sürüyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Görüşüyoruz" dediği Mansur Yavaş'ın ortak aday olması konusunda İyi Parti ile arka kapı diplomasisinin sürdüğü belirtildi. Daha önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Mansur Yavaş ismini işaret eden açıklamalar yapmıştı.CHP ile henüz resmi bir temas kurmayan İyi Parti kasım ayı içinde aday başvurularını almaya başlayacak. Ayrıca İyi Parti içinde "CHP İstanbul'u almak istiyorsa bizimle temasa geçmeli" görüşünün hakim olduğu kaydedildi.AKP ile ittifak yapmama kararı alan MHP'de ise 1 Ekim'den bu yana adayların ön başvuruları alınmaya devam ediyor. Diğer yandan MHP, Melih Gökçek gibi AKP'ye yakın isimleri kulislerde dillendirerek nabız yoklaması yapıyor.Her seçim bölgesinde aday çıkartmayı hedefleyen ve buna uygun hazırlığını yapan bir diğer parti de Vatan Partisi. Bu kapsamda Vatan Partisi özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul için etkili isimlerle görüşme trafiği içinde.