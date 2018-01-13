Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan talimatı verdi. Yerel sistem değişiyor. Bazı belde ve ilçe belediyeleri kapatılacak. Vali ve kaymakamların yetkileri azaltılacak. Belediye başkanlarının yetkileri ise arttılacak. Hazırlanan taslak seçim ittifakı hazırlığı yapılan MHP’ye de götürülecek

Erdoğan talimatı verdi... Yerel sistem de değişiyor. "Yerel yönetimler" güçlendirilecek söylemi adı altında yerel yönetimlerin yetkileri gasp ediliyor.



İçişleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AKP Yerel Yönetimler Başkanlığının ortak yürüttüğü çalışma tamamlandı. Taslak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve seçim ittifakı hazırlığı yapılan MHP’ye de götürülecek.



Komisyonun hazırladığı metnin, mart ayına kadar Meclis'te yasalaşması gerekiyor. Taslak yasalaşırsa yerel yönetimlerin "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uyumunu" içerecek bazı yeni adımlar atılacak.



Taslak metin yasalaşırsa, belediye başkanı, belediye meclisinin de başkanı olmayacak. Belediye meclisine başka bir başkan seçilecek. Başkanın görevden alınması veya değiştirilmesi durumunda, bu kişi görevi üstlenecek.



Merkez ve yerelin yetkileri yeniden tarif edilecek. Vali ve kaymakamların yetkileri yeniden düzenlenecek ve azaltılacak. Belediye başkanlarının yetkisi arttırılacak. Halen kapatılmayan 51 ildeki özel idareler kapatılarak, görevleri belediyelere devredilecek. Büyükşehirler dışındaki 51 ilin bütünşehire dönüştürülmesi sağlanacak. Böylece il özel idaresinin yetkileri tamamen belediye başkanına verilecek.



Daha önce kapatılan bin 800 belediye örneğinde olduğu gibi kalan küçük belediyeler de kapatılacak ya da birleştirilecek ilçeye dönüştürülecek. Uzmanlara göre bu adım ilçe ve beldelerde yaşayan halkın yönetim yetkisini gasp anlamı taşıyor.



Stratejik önemi olan özellikle sınırlardaki beldeler ve şehir merkezlerine 40 kilometre uzakta olan belde ve küçük yerleşim yerlerinin korunması; geriye kalan az sayıda beldenin kapatılması planlanıyor.



Anayasa değişikliğinde olduğu gibi 18 yaşında siyaset, yerel yönetim kademelerine taşınacak. 18 yaşını dolduranlar belediye başkanı belediye meclis üyesi ve muhtar olabilecek.



ulusal.com.tr