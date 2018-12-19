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Yerel yönetimlerin nabzı

Ulusal Kanal, Bizim Kent programı ile Türkiye'nin yerel yönetimlerini tanıtmaya ve izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Gülgûn Feyman'ın sunduğu programın bu haftaki konuğu Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'ydu.

Yerel yönetimlerin nabzı

Duayen Spiker Gülgûn Feyman'ın sunduğu Bizim Kent programının bu haftaki konuğu Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu oldu. 

Nuhoğlu, belediyecilikteki temel felsefesini anlattı.

İnsanların bir araya gelebileceği alanlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Nuhoğlu, spor, sağlık ve eğitim tesislerinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Nuhoğlu, "Kadıköy Türkiye'nin geleceğidir." dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #gülgün feyman budak
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