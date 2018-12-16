Suriye'deki sıcak gelişmeler yaşanırken Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ulusal Kanal'a çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Suriye'deki Türk-Rus işbirliğinin oldukça başarılı olduğunu söyleyen Yerhov, Karadeniz'deki gelişmelere ilişkin de önemli uyarılarda bulundu, "Korkarım yeni provokasyonlar olacak" dedi. Amerika'nın Türk Akımına karşı olduğunu açıkça ilan ettiğini belirten Rus büyükelçi "Türkiye ve Türk halkı da gerçek dostunu ve düşmanını tanıyıp, anlayabilir" ifadelerini kullandı. Aleksey Yerhov'un iki ülke arasındaki enerji ilişkileriyle ilgili de "Biz birbirimize karşı bağımlıyız" sözleri dikkat çekti.

Suriye'deki başarıya dikkat çekti. Karadeniz'le ilgili dikkat çeken uyarılar yaptı.



Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanırken Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı.



İdlib'de terörün bitirilmesi hedefiyle yapılan Soçi mutabakatına değinen Yerhov, Ankara-Moskova ortaklığının hedefine dikkat çekti.



Yerhov, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in "Astana'nın fişini çekme vakti geldi" ifadelerine de yanıt verdi.



Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki Kerç gerilimini ise dikkat çeken bir örnekle anlattı Rus büyükelçi.



Yerhovn "Provokasyon" uyarısı yaptı.



Ve Ankara ile Moskova arasındaki enerji ilişkileri. ABD ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasına dikkat çeken Yerhov; bu anlaşmanın Türk Akımı'na karşı koyma niyeti gösterdiğini ifade etti.



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, iki ülke arasındaki enerji ilişkileri hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.





Haber: Eray Çelebi - Kamera: Tansev Kara, Barış Yurteri

ulusal.com.tr