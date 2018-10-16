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Yerli üretim için seferberlik

Vatan Partisi, Türk Eczacılar Birliği'ni ziyaret etti. Görüşmede; "Türkiye'nin yerli ilaç üretiminde, seferberlik ilan etmesi gerektiği" vurgulandı.

Yerli üretim için seferberlik

"Milli Direnme Ekonomisi" sloganıyla yola çıkan Vatan Partisi ilaç sektöründe yerli üretimin artması için harekete geçti.

Bu kapsamda Türk Eczacılar Birliği’ni ziyaret eden Vatan Partisi heyeti, Milli İlaç Politikası’nın geliştirilmesi konusunda çözüm önerilerini sıraladı.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Tokaç’la bir araya gelen Vatan Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcıları eczacı Meltem Ayvalı, Profesör Doktor Ercan Enç, eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu yer aldı.

Ziyarette söz alan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, yerli ilaç üretimi konusunda, "Seferberlik ilan etmeliyiz" dedi.

Türk Eczacılar birliği Başkanı Erdoğan Tokaç da, Yerli ilaç üretimini önemsediklerini ifade etti.


HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #yerli üretim #türk eczacılar birliği #vatan partisi
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