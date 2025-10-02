Yerlikaya’dan sert tepki: “İsrail insanlık suçu işliyor”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosuna İsrail donanması tarafından yapılan müdahaleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi “insanlık suçu” olarak nitelendirdi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale; deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır” ifadelerine yer verdi. Yerlikaya, filoda aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğunu hatırlatarak, gemilerin tek amacının Gazze halkına insani yardım malzemesi ulaştırmak olduğunu vurguladı.

“İNSANLIK SUÇU İŞLEMEYE DEVAM ETMEKTEDİR”

İçişleri Bakanı, İsrail’in uyguladığı baskının sivillere yönelik olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti: “Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail’in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum.”

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosuna İsrail donanmasının müdahalesi uluslararası gündemde geniş yankı uyandırmıştı. Filodan yapılan açıklamalarda, gemilere İsrail askerlerinin çıktığı, kameraların devre dışı bırakıldığı ve gemilerdeki sivillerin güvenliğinin tehdit altında olduğu belirtilmişti.