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Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında, dün etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin "Aranan Teröristler Listesi"nin yeşil kategorisinde yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan örgütün sözde "Pülümür Bağır Gücü sorumlusu" Murat Dağ olduğu belirlendi

Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür kırsalında, dün etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin "Aranan Teröristler Listesi"nin yeşil kategorisinde yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan örgütün sözde "Pülümür Bağır Gücü sorumlusu" Murat Dağ olduğu belirlendi.

Tunceli Valiliğinin açıklamasında, Pülümür ilçesi Kızılmescit-Karagöl Dere mevkisinde dün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli yapılan çalışmaların devamında jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 4'ü kadın 8 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Bu teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nin yeşil kategorisinde yer aldığı bildirilen açıklamada, bir milyon lira ödülle aranan bu kişinin örgütün sözde "Pülümür Bağır Gücü sorumlusu" olan "Ferhat Yılmaz" kod adlı Murat Dağ olduğunun tespit edildiği kaydedildi.



Açıklamada, teröristlerden 5 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği, 1 glock marka tabanca, 2 ton gıda malzemesi, 1 Yaesu marka radyo tipi telsiz, 1 el dürbünü, 5 dolu kalaşnikof şarjörü, 2 dikiş makinesi, teröristlere kıyafet dikmek için hazırlanan 10 top kumaş, 30 terörist kıyafeti, 300 mermi, çok miktarda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve kitap ele geçirildiği belirtildi.

Kentte, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terörle mücadele #tunceli #pülümür #terörist #Murat Dağ #pkk #aranan teröristler
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