Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten kritik operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyonla yeşil kategoride aranan terörist Zülfiye Binbir'i etkisiz hale getirdi.

Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten kritik operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Rumeylan bölgesinde kritik bir operasyona imza attı.

Başarıyla tamamlanan operasyon neticesinde, PKK/YPG'nin para trafiğini yöneten ve Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # MİT # operasyon
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