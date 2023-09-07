Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten kritik operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyonla yeşil kategoride aranan terörist Zülfiye Binbir'i etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Rumeylan bölgesinde kritik bir operasyona imza attı.
Başarıyla tamamlanan operasyon neticesinde, PKK/YPG'nin para trafiğini yöneten ve Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir etkisiz hale getirildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı