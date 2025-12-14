“Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım iddiasında gerçek ortaya çıktı: Saygı Öztürk’ü arayan kişinin kimliği tespit edildi

“Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın yaşadığı ve gazeteci Saygı Öztürk’ü telefonla aradığı yönündeki iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan resmi açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu telefon görüşmelerine ilişkin yapılan incelemenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 Aralık 2025 tarihinde “Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi” başlığıyla bir medya haberinin yayımlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, iddiaya konu olan telefon aramalarına yönelik detaylı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

ARAYAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, yapılan incelemelerde söz konusu gazeteyi arayan kişinin, 9 Aralık 2025 tarihinde gazetenin santral numarasını üç kez aradığının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre aramaların süreleri şu şekilde belirlendi:

İlk aramanın 1 dakika 59 saniye, ikinci aramanın 15 dakika, üçüncü aramanın ise 13 dakika 34 saniye sürdüğü kaydedildi.

Yapılan teknik ve idari çalışmalar sonucunda aramaların bir açık cezaevinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Aramayı yapan kişinin ise C.A. isimli hükümlü olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu şahsın “adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar verme” suçlarından sabıkasının bulunduğunu da açıkladı.