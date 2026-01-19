Yeşil pasaport kapsamı genişliyor: O iki meslek grubu için TBMM’ye kanun teklifi verildi

15 YIL KIDEM ŞARTI ARANACAK

Teklifin içeriğinde yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek kişilerin taşıması gereken kriterler netleşti. Buna göre; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odalara üye olan, fiilen mesleğini icra eden ve meslekte en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis ve mimarlara hususi damgalı pasaport verilmesi amaçlanıyor.