Yeşil pasaport kapsamı genişliyor: O iki meslek grubu için TBMM’ye kanun teklifi verildi
Vize gerektirmeden seyahat imkanı sağlayan hususi damgalı pasaport hakkının genişletilmesi için düğmeye basıldı. Meclis gündemine gelen yeni kanun teklifi, binlerce meslek mensubunu yakından ilgilendirirken, düzenlemenin detaylarında "kıdem yılı" şartı öne çıkıyor.
Mühendis ve mimarların uzun süredir talep ettiği hususi damgalı (yeşil) pasaport hakkı için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) somut bir adım atıldı.
Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören ve ilgili meslek gruplarına vizesiz seyahat yolunu açmayı hedefleyen kanun teklifi komisyona sunuldu.
MECLİS KAYITLARINA GİRDİ
GZT'nin haberine göre; TBMM’nin resmi internet sitesindeki verilere yansıyan teklif, 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı çalışmaları kapsamında hazırlandı.
2/3312 esas numarasıyla kayda geçen kanun teklifi, 13 Ekim 2025 tarihinde Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Sürecin işleyişine dair sistemdeki mevcut durum ise "Komisyonda" olarak belirtiliyor.
15 YIL KIDEM ŞARTI ARANACAK
Teklifin içeriğinde yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek kişilerin taşıması gereken kriterler netleşti. Buna göre; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odalara üye olan, fiilen mesleğini icra eden ve meslekte en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis ve mimarlara hususi damgalı pasaport verilmesi amaçlanıyor.
Sunulan teklifin gerekçesinde, mühendis ve mimarların uluslararası projeler, teknik incelemeler, fuarlar ve toplantılar sırasında yaşadıkları vize sorunlarına dikkat çekildi. Bu engellerin hem kişisel mesleki gelişimi hem de Türkiye’nin teknik alanlardaki küresel temsil gücünü olumsuz etkilediği vurgulandı.
Düzenlemenin yasalaşması halinde, Türk mühendis ve mimarların uluslararası hareketliliğinin artırılması, Türkiye’nin bu sektörlerdeki görünürlüğünün pekiştirilmesi ve teknik iş birliklerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.
Teklifin İçişleri Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.