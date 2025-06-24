Yeşil reçete vurgunu büyüyor: Kafes-50 operasyonunda yeni tutuklamalar

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 29 Şubat 2024 tarihinde başlatılan "Kafes-50" operasyonu kapsamında yürütülen soruşturma devam ediyor. Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen operasyonun son aşamasında 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Operasyon, Hatay merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında doktor, kamu görevlisi, eczane sahibi, ecza deposu mesul müdürü, üç ayrı ecza deposu sahibi ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki kişi bulunuyor.

SAHTE EVRAKLARLA 2 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin, yeşil reçeteye tabi ilaçları sahte evrak ve faturalarla “dağıtılmış gibi” göstererek organize suç örgütlerine ve uyuşturucu tacirlerine sattıkları öne sürüldü. Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu son tutuklamalarla birlikte, "Kafes-50" operasyonunun Hatay ayağında tutuklu sayısı 22’ye yükseldi.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Şubat 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydın ve Hatay merkezli olmak üzere 9 ilde düzenlenen “Kafes-50” operasyonlarında toplam 37 organize suç örgütü üyesinin yakalandığını açıklamıştı.

Bakan Yerlikaya, Hatay merkezli olarak Ankara, Adana, Manisa, Mersin, İstanbul, Konya ve Eskişehir’de gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 28 şüphelinin, depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları aslında dağıtmadıkları halde sahte belgelerle dağıtılmış gibi gösterip devletten ödeme aldıklarını vurgulamıştı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve jandarma ekiplerinin ortak analiz ve saha araştırmaları sonucu yapılan incelemelerde yaklaşık 2 milyar 250 milyon liralık kamu zararının oluştuğu belirlendi.

Operasyonun ilk ayağında Hatay’da gözaltına alınan 28 şüpheliden 18’i tutuklanmış, 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.