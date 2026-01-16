Yeşilay'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a plaket
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran’ı, Yeşilay Kadıköy Şubesi yöneticileri ziyaret etti. Ziyaret, şubenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Ziyaret sırasında Yeşilay Kadıköy Şube Başkanı Muhammed Ali Temel, Sadettin Saran’a plaket takdim etti.