Yeşilay'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a plaket

Uyuşturucu testi pozitif çıktığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran’ı, Yeşilay Kadıköy Şubesi yöneticileri ziyaret etti. Ziyaret, şubenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yeşilay Kadıköy Şubesi, uyuşturucu testi pozitif çıktığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’ı ziyaret etti. Ziyaret, Yeşilay Kadıköy Şubesi’nin resmi sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuruldu.

Ziyaret sırasında Yeşilay Kadıköy Şube Başkanı Muhammed Ali Temel, Sadettin Saran’a plaket takdim etti. 

Yeşilay'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a plaket - Resim : 1

