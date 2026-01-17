Yeşilay'dan Sadettin Saran açıklaması: Özel durum üzerinden değerlendirme yapmaktan uzak duruyoruz

Yeşilay Kadıköy Şubesi’nin, hakkında uyuşturucu soruşturması bulunan Sadettin Saran’a yaptığı ziyaret kamuoyunda tartışma yarattı. Tepkiler üzerine Yeşilay’dan yazılı açıklama geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yeşilay'dan Sadettin Saran açıklaması: Özel durum üzerinden değerlendirme yapmaktan uzak duruyoruz
Yayınlanma: Güncellenme:

Yeşilay Kadıköy Şubesi’nin, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’a yaptığı ziyaret kamuoyunda tartışma yarattı. Ziyaretin ardından sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Türkiye Yeşilay Cemiyeti yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

“Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türkiye’nin Yeşilay’ı olarak; 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında Türkiye genelinde çalışmalarını sürdüren 120 şubemize saha görünürlüğünü artırmak üzere spor kulübü, meslek birliği, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeleri yönünde görevlendirme yapmıştır.

Yeşilay Kadıköy Şubemizin, Türkiye’nin en çok taraftarı olan kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yaptığı ziyaret de bu kapsamda gerçekleşmiştir. Ziyaretin ardından kamuoyunda oluşan tartışmaları dikkatle takip ediyor, bu hassasiyetleri saygıyla karşılıyoruz.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, herhangi bir kişinin özel durumu üzerinden değerlendirme yapmaktan hassasiyetle uzak durmaktadır. Tek odak noktamız, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak, gençlerimizi ve toplumumuzu sağlıklı bir geleceğe hazırlamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

