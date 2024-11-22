Yetkisiz çakar ve ruhsatsız silaha ağır cezalar içeren yasa kabul edildi

Kabul edilen yasaya göre, ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçlarına verilen hapis cezasının üst sınırı 4 yıla çıkarıldı. Yasa dışı yollarla silah parçalarını ülkeye sokan ya da satanlar ise 5 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Kurusıkı tabancaları ateşli silaha çevirerek bulunduran ya da taşıyanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca, bulundurulan silah parçalarının miktar ve türüne göre ceza, 8 yıla kadar artırılabilecek.

YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIMINA BÜYÜK CEZA

Trafikte izinsiz çakar kullanımını önlemeye yönelik yaptırımlar da artırıldı. Yeni düzenlemeye göre, yetkisiz çakar kullananlara uygulanan para cezası 15 kat yükseltilerek 96 bin liraya çıkarıldı. Bunun yanı sıra, araç bir ay trafikten men edilecek ve sürücünün ehliyetine aynı süreyle el konulacak.

Düzenlemenin, hem kamu güvenliğini sağlama hem de yasa dışı eylemleri caydırma amacı taşıdığı vurgulandı.