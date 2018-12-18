Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği kaza çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Olay günü görev yapan makasçı Osman Y, elektrik kontrollü makasın işleyişinin eğitimini almadığını söyledi. Savcılık ifadesinde Osman Y.'nin işleyişi bilmediği halde yine de çalıştırıldığını belirtti. Uzmanlara göre, liyakatsiz kadroların iş başında olması tren kazalarının yaşanmasında önemli bir rol oynuyor.

"Eğitimini almadım" demesine rağmen çalıştırıldı. Çarpıcı detay kaza soruşturmasında ortaya çıktı.



Yüksek Hızlı Tren'ın kaza yaptığı Marşandiz istasyonunda enkaz kaldırıldı. Hat tren seferlerine açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



9 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerden makasçı Osman Y. panodan elektrik kontrollü makasın işleyişinin eğitimini almadığını söyledi.

"Ben daha önce panodan elektrik kontrollü S makas işleyişini görmemiştim. Eğitimini de almadım. 9 Aralık’ta yürürlüğe giren değişiklikle bu makasın önemi arttığı için 8 Aralık tarihinde servis müdür yardımcısı Ergün Bey’e makasın kontrolünü bilmediğimi söyledim. O da bana “Sen S makasın işlevini yapmazsın. Öbür makaslara bakarsın’ dedi."



Tren hareket memuru olarak görev yapan Sinan Y. ise ifadesinde kazadan devlet demiryolları yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Daha risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen tren teşkil memurunun (makasçının) başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önemli almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum."



İki trenin nasıl aynı raylar üzerinde olup baş başa çarpıştığına ilişkin de konuştu Sinan Y.

"Meydana gelen olayda tren makinistlerinin H1’e girmesi gerekirken makas değişikliği yapılmadan H2’ye girdiğini görmeleri gerekmesine rağmen benimle neden iletişime geçmediklerini bilmiyorum. Makasçı da trenin H1’den başka hatta geçtiğine dair bir bildirimde bulunmadı. Makasçı ile GSM-R konuşmasıyla teyit aldığımı hatırlıyorum."



Kontrolör Emin E.E. ise ifadesinde 20 yıllık meslek hayatının 10 yılını trafik idaresi pozisyonunda geçirdiğini ifade etti. Kendinin bir suçu olmadığını savundu.



Uzmanlar, Devlet Demiryollarındaki son dönemde liyakatsız kadro artışı yaşandığına dikkat çekiyor. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Avcı, tren kazalarının yaşanmasında liyakatsiz kadroların da rolü olduğunu belirtti.





HABER: GÜRKAN DEMİR KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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