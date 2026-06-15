"Yığarım bütün polisi buraya" demişti: Şifresiz milli maçtan para isteyen fırsatçıya Bakanlık acımadı!

Antalya İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, şifresiz milli maç yayını üzerinden müşterilerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan ve tüketici haklarını ihlal eden bir işletmeye yönelik idari yaptırım kararı uyguladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, yasal mevzuatlara aykırı hareket ettiği saptanan restorana toplamda 325 bin 622 TL tutarında idari para cezası kesildi.

"YIĞARIM BÜTÜN POLİSİ BURAYA" DİYEREK MÜŞTERİYİ TEHDİT ETTİ

Milyonların kilitlendiği olay, Pazar günü saat 07.00’de oynanan Avustralya–Türkiye Dünya Kupası karşılaşması sırasında meydana geldi. TRT ekranlarından şifresiz ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanan kritik mücadeleyi mekanın dev ekranında yayınlayan Antalya'daki işletme, maçı izlemek isteyen müşterilerinden ekstra bir giriş ücreti talep etti.

Yayının herkes için ücretsiz erişilebilir olmasına rağmen bu ücretin istenmesi, işletme içerisindeki vatandaşların sert tepkisine yol açtı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taraflar arasında gergin anların yaşanmasına neden oldu. Mekandaki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, işletme sahibi olduğu belirtilen şahsın, haksız ücrete itiraz eden bir müşteriye sert ifadeler kullanarak mekandan kovmaya çalıştığı anlar yer aldı. Görüntülerde işletmecinin müşteriye, “Kalk, burası benim mekânım. Kalk diyorsam kalkacaksın. Yığarım bütün polisi buraya!” diyerek baskı kurduğu görüldü. Haksız kazanç talebine direnen vatandaşın ise işletmeciye, “Kiminle konuştuğunu bilmiyorsun, kendine gel” sözleriyle karşılık verdiği kameralara yansıdı.

Söz konusu gerginliğe ait video kayıtlarının sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ve vatandaşların yoğun tepki göstermesinin ardından Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatı duruma müdahale etti. Bakanlık talimatıyla harekete geçen Antalya İl Ticaret Müdürlüğü denetim personeli, olayın yaşandığı restorana giderek kapsamlı bir inceleme başlattı ve usulsüzlükleri yerinde tutanak altına aldı. Yürütülen yasal işlemler hakkında bilgilendirmede bulunan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, ekiplerin sahada yaptığı denetimlerde işletmenin sadece haksız maç izleme ücreti talep etmekle kalmadığını, aynı zamanda mevcut tüketici mevzuatına aykırı olacak biçimde iş yerinde fiyat listesi ve menü bulundurmadığını da tespit ettiklerini açıkladı. Bu çifte ihlal gerekçesiyle işletmeye yasal sınırlardan ceza kesildi.

TÜKETİCİLERİN EKONOMİK ÇIKARLARI KORUNACAK

Bakanlık yetkilileri, kesilen rekor cezanın ardından yaptıkları resmi değerlendirmede, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasına yönelik yürütülen saha denetimlerinin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Mevzuata aykırı, haksız kazanç sağlama amacı güden veya fırsatçılık içeren uygulamalara imza atan tüm işletmelere karşı gerekli cezai işlemlerin hiçbir taviz verilmeksizin ve gecikmeksizin uygulanmaya devam edeceği bildirildi.