Yıkım kararlı binalarda uyuşturucu ticareti: 29 tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır merkezli olmak üzere toplam 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Sokak satıcıları, kamuoyunda bilinen adıyla “torbacılar” hedef alınarak 50 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

YIKILACAK BİNALARDA SATIŞ YAPTILAR

Soruşturmada dikkat çeken detaylardan biri, şüphelilerin 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’daki yıkım kararı verilmiş binaları tercih etmesi oldu.

Emniyet kaynaklarına göre, bu yapılar “yakalanma riskinin düşük olduğu” düşüncesiyle sokak satıcıları tarafından uyuşturucu ticaretinde kullanıldı.

Yapılan aramalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucunun yanı sıra 4 hassas terazi, 6 tabanca ve bir adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 14 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. 29 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.