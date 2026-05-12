“Yılanlar Grubu” yeniden hakim karşısında!

Kayseri'nin İncesu ilçesinde silahlı eylemlere karıştıkları iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 22 sanıklı davanın son duruşmasında mahkeme kararını açıklamadı. Sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin ve adli kontrol şartlarının devamına hükmedilirken, dava ileri bir tarihe bırakıldı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, kamuoyuna 'Yılanlar Grubu' olarak yansıyan suç örgütüne yönelik davanın görülmesine devam edildi. Oturuma, örgüt lideri olduğu iddia edilen tutuklu sanık B.Ş. ve diğer tutuklu sanık F.İ. ile birlikte tutuksuz yargılanan sanıkların bir bölümü ve taraf avukatları katılım sağladı. Yargılama sürecinde mahkeme heyeti, sanık ve avukatların savunmalarını dinleyerek dosyaya ilişkin ara kararını oluşturdu.

"ORTADA BİR ÖRGÜT YOK"

Duruşmada söz alan sanık avukatları, davanın hazırlanış biçimine ve yöneltilen suçlamalara itiraz etti. İncesu ilçesinde meydana gelen tüm faili meçhul olayların ve birbirinden bağımsız bireysel suçların tek bir dosyada birleştirildiğini savunan avukatlar, bu yolla bir suç örgütü oluşturulmaya çalışıldığını öne sürdü. Avukatlar, iddiaların aksine ortada somut bir örgüt yapısının bulunmadığını ifade etti.

Örgütün lideri olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkan B.Ş. ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti. Kendi ikametinde yapılan kolluk aramalarında herhangi bir para veya silah ele geçirilmediğini vurgulayan B.Ş., M.K. isimli şahsın yaralanması olayına değindi. Tutuklu sanık, söz konusu yaralanma hadisesinin ardından İncesu ilçesinde yaşanan bütün olayların kendisinin üzerine yıkılmaya çalışıldığını belirtti.

MAHKEMEDEN TAHLİYE VE ADLİ KONTROL TALEPLERİNE RET

Tarafların savunmalarının tamamlanmasının ardından Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, B.Ş. ve F.İ.'nin tutukluluk hallerinin devamına hükmederken, tutuksuz yargılanan sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönündeki taleplerini reddetti. Dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar veren heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Yargılamaya konu olan adli süreç, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 12 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonla başlamıştı. İncesu ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen silahlı eylemlerle bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından 22 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında 'Yılanlar Grubu' adı altında hukuki süreç başlatılarak dava açılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

