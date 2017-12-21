İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak: Yılbaşı biletinin marketlerden değil, seyyar bayilerden alınması çağrısında bulundu

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, yılbaşı öncesinde “Vatandaşlarımız kesinlikle marketlerden bilet almasınlar, seyyar bayilerimizi tercih etsinler. Marketlerin bilet satması işsizliği tetikliyor” çağrısında bulundu. Aydınlık'tan Emrah Taştan'a konuşan Çakmak, seyyar piyango bayiliğinin üretim dışında olan emekli ve engelli kesimin istihdamında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Çakmak, marketlerin sadece yılbaşında bilet sattığını ve amortisini ödemediğini belirterek şöyle konuştu: “Binlerce market sadece yılbaşında satış yapıyorlar ve biletlerin yüzde 60’ını satıp gidiyorlar. Ancak para kazanmadığımız biletin amortisini biz ödemek zorunda bırakılıyoruz. Cebinde para yok, nasıl ödeyecek parayı? Vatandaş milli piyango bayilerinden bilet alsın, marketlerden almasın. Dar gelirli bayilerimizin yanında olsunlar.”



Çakmak, marketlerin bilet satmasıyla seyyar bayi sayısının 4 binlerden 600’lere düştüğünü belirtti.



BAYİNİN KAŞESİNE DİKKAT



Sahte bilet iddialarına da değinen Çakmak, İzmir’de sahte bilet konusunda uyarılarda bulundu: “Bilette bayinin kaşesine ve kimliğindeki ruhsat numarasına dikkat etsinler. Milli piyango bileti değerli kağıttır. Merkez Bankası tarafından basılır. Elinize aldığınız an sahte olup olmadığını anlarsınız. Sahtesinin yapılma şansı çok düşük.”



Oda başkanı Çakmak’ın Milli Piyango İdaresi’ne de önerisi var: “Biletlerin üzerine akıllı telefonlarla okunan güvenlik barkodu bassınlar. Vatandaş, bu barkodu okutarak biletini güvenle alsın. O zaman bu tartışma ortadan kalkacaktır. Biz oda olarak bu öneriyi sizin aracılığınızla yetkililere iletiyoruz. Barkod, bu sahte bilet tartışmasını sona erdirir.”



NİMET ABLA UYARISI



Paşa Çakmak, İzmir’de Nimet Abla ve başka adlar altında bilet satıldığını belirterek “İzmir’de kesinlikle İstanbul, Ankara ya da başka illerin biletleri bulunmaz” dedi. “Nimet Abla kaşesiyle satılan biletler gerçektir ama kaşe sahte. Vatandaş aldanmasın. Bilet geçerlidir ama İzmir’de İzmir bileti olur.”



GASP ENGELLENEMİYOR



Paşa Çakmak, yaşlı ve engelli piyangoculara yönelik gasp olaylarının engellenemediğini kaydetti. Çakmak, çok sık yaşandığını belirttiği gasp olaylarına ilişkin örnekler verdi: “Son olarak üç bayimiz gasp edildi. Bir üyemizin 80 bin TL, bir engelli üyemizin ise 3 bin 500 TL değerinde bileti gasp edildi. Bir arkadaşımızın da kazı kazanları çalındı. Yetkililerin bu olayların yaşanmaması için önlem almasını istiyoruz. Aynı zamanda arkadaşlarımıza da yanınızda çok bilet taşımayın uyarısında bulunuyoruz.”



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