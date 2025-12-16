Yılbaşı indirimlerine sıkı takip: Ticaret Bakanlığı, kampanyaları mercek altına aldı

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte piyasada "yılbaşı indirimleri" ve "yeni yıl fırsatları" adı altında çığ gibi büyüyen kampanyalar, Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi.

Tüketicilerin alışveriş reflekslerini doğrudan hedef alan bu dönemde, olası mağduriyetlerin önüne geçmek ve satıcılara yasal yükümlülüklerini hatırlatmak amacıyla Bakanlık tarafından geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, denetimlerin sıkılaşacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Yılın bu son döneminde artış gösteren indirimli satış reklamlarına yönelik gerekli denetimler ve incelemeler aralıksız devam edecek. Mevzuata aykırı, tüketiciyi yanıltıcı tanıtımlara karşı gerekli idari müeyyideler kararlılıkla uygulanacak"

SAHTE SİTE VE SOSYAL MEDYA LİNKLERİNE DİKKAT

Bakanlık, vatandaşların yeni yıla girerken alışverişlerini güven içinde yapabilmeleri adına bir dizi hayati uyarıda bulundu. Alışverişe başlamadan önce tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarını saptaması ve alışveriş yapacakları satıcı firma hakkında ön araştırma yapmaları gerektiği belirtildi. Özellikle "yıldızlı ürün", "fırsat ürünü" ya da "en iyi fiyat" gibi göz boyayan sunumlara karşı temkinli olunması, söz konusu ürünün fiyatının diğer mecralardaki emsalleriyle mutlaka kıyaslanması gerektiğinin altı çizildi.

Bakanlık açıklamasında, tüketicilerin dijital alışverişte düşebileceği tuzaklar şöyle sıralandı: "İlan edilen indirim tutarı veya oranının, piyasa gerçekleriyle örtüşüp örtüşmediği sorgulanmalı. İnternet sitesinin güvenliği (SSL sertifikası, 3D Secure gibi unsurlar) kontrol edilmeli, özellikle sosyal medya üzerinden yönlendirilen bağlantıların, markanın kendi resmi sitesine ait olup olmadığına dikkat edilmeli. Piyasa değerinin çok altında fiyatlanan ürünlerde, sitenin taklit olma ihtimali göz önünde bulundurulmalı. '1 alana 1 bedava' veya '3 al 2 öde' gibi şarta bağlı kampanyalarda, bu avantajların hangi ürünlerde ve hangi şartlarda geçerli olduğu okumalı."

SATICILAR İÇİN KURALLAR NETLEŞTİ

Olası bir mağduriyet durumunda tüketicilerin Bakanlık bünyesindeki Reklam Kuruluna "https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur" adresi üzerinden şikayette bulunabileceği hatırlatılırken, satıcı ve sağlayıcı firmalara da uymaları gereken kurallar tek tek bildirildi.

Firmaların indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerini, kampanyanın kapsamıyla birlikte net bir şekilde belirtmesi zorunlu tutuldu. Tüketicide kafa karışıklığı yaratacak veya olduğundan daha büyük bir indirim varmış algısı oluşturacak ifadelerden kaçınılması gerektiği vurgulanan açıklamada, satıcılara yönelik şu uyarılar yapıldı: "İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile kampanyanın kapsamı açıkça belirtilmeli. Anlam karışıklığına yol açacak veya gerçekte olduğundan daha büyük bir indirim algısı yaratacak ifadelerden kaçınılmalı. Eğer indirimli ürün belirli bir stokla veya zamanla sınırlıysa, bu durumu reklamlarda net şekilde ifade edilmeli. 'Kişiye özel fiyat' veya 'avantajlı teklif' gibi algoritmaya dayalı reklamların içeriği konusunda tüketici açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmeli. Şartlı satışlarda, kampanyanın geçerlilik şartları konusunda tüketiciler eksiksiz olarak aydınlatılmalı."