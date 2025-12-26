Yılbaşı öncesi IŞİD operasyonu: Eylem hazırlığında yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yeni yılda eylem yapma hazırlığında olduğu belirlenen IŞİD’li teröristin bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucunda, eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen IŞİD mensubu İbrahim Burtakuçin’e yönelik operasyon icra edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın istihbari çalışmaları kapsamında, Burtakuçin’in Türkiye’de IŞİD adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal etmeye ve IŞİD’e katılma arayışında bulunduğu, ayrıca yılbaşında Türkiye’de IŞİD adına eylem/saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendi.

İbrahim Burtakuçin’in yurt içi ve yurt dışında birçok IŞİD sempatizanı ile irtibat halinde olduğu tespit edildi. Teröristin güncel konumu belirlendikten sonra MİT ile Emniyet güçleri ortak operasyonda Malatya’da yakaladı.

Operasyon kapsamında Burtakuçin’e ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi. MİT’in açıklamasında, yapılan aramalarda şu unsurların bulunduğu bildirildi:

EVİNDE ÇIKANLAR

DEAŞ’a ait yazılımlar,

DEAŞ sözde bayrağı/flamalarına ilişkin görseller,

DEAŞ tarafından motivasyon amaçlı kullanılan canlı bomba/fedai eylemlerini destekleyen ses dosyaları,

DEAŞ unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videolar,

DEAŞ unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelere ilişkin materyaller.

Operasyonla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.