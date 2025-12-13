Yılbaşı öncesi sahte bilet uyarısı: İşte piyango bileti alınırken dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, Milli Piyango bileti almayı planlayan tüm vatandaşları, sahte bilet tehlikesine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

KORSAN SATICILARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte "800 milyon liralık büyük ikramiye iştah kabartıyor ancak bu süreçte çok dikkatli olunması gerekiyor." ifadelerini kullanan Palandöken, piyasada korsan bayilerin bulunduğunu belirtti.

Palandöken, bu risk nedeniyle, "Korsan bayiler var, bu nedenle sabit noktalardaki ruhsatlı Milli Piyango bayilerinin dışında bilet alınmamasını tavsiye ediyoruz." diyerek vatandaşları uyardı.

BİLETİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ KONTROL EDİLMELİ

TESK Başkanı, vatandaşların bilet alırken dikkat etmesi gereken kritik güvenlik unsurlarına dikkat çekerek, biletlerin üzerindeki hologramların kontrol edilmesinin önemini işaret etti. Ayrıca biletlerin, Merkez Bankasının izniyle basılan ve Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenen bayilerden alınması gerektiğini kaydetti.

Palandöken, bilet satıcılarının belgelerinin, yaka kartlarının ve esnaf odasına bağlı olup olmadıklarının vatandaşlar tarafından kontrol edilmesinin önemini vurguladı. Palandöken, son olarak şu değerlendirmede bulundu: "Biletleri iyice incelemeden, arkasındaki güvenlik bandını kontrol etmeden almayın. Otokontrol sistemi vatandaşın elinde."