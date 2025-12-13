Yılbaşı öncesi sahte bilet uyarısı: İşte piyango bileti alınırken dikkat edilmesi gerekenler

Yılbaşı yaklaşırken artan bilet talebiyle birlikte sahte satış riski yeniden gündeme geldi. Yetkililer, güvenli alışveriş için dikkat edilmesi gereken noktaları hatırlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yılbaşı öncesi sahte bilet uyarısı: İşte piyango bileti alınırken dikkat edilmesi gerekenler
Yayınlanma:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, Milli Piyango bileti almayı planlayan tüm vatandaşları, sahte bilet tehlikesine karşı dikkatli olmaya çağırdı. 

KORSAN SATICILARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte "800 milyon liralık büyük ikramiye iştah kabartıyor ancak bu süreçte çok dikkatli olunması gerekiyor." ifadelerini kullanan Palandöken, piyasada korsan bayilerin bulunduğunu belirtti.

Palandöken, bu risk nedeniyle, "Korsan bayiler var, bu nedenle sabit noktalardaki ruhsatlı Milli Piyango bayilerinin dışında bilet alınmamasını tavsiye ediyoruz." diyerek vatandaşları uyardı.

BİLETİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ KONTROL EDİLMELİ

TESK Başkanı, vatandaşların bilet alırken dikkat etmesi gereken kritik güvenlik unsurlarına dikkat çekerek, biletlerin üzerindeki hologramların kontrol edilmesinin önemini işaret etti. Ayrıca biletlerin, Merkez Bankasının izniyle basılan ve Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenen bayilerden alınması gerektiğini kaydetti.

Palandöken, bilet satıcılarının belgelerinin, yaka kartlarının ve esnaf odasına bağlı olup olmadıklarının vatandaşlar tarafından kontrol edilmesinin önemini vurguladı. Palandöken, son olarak şu değerlendirmede bulundu: "Biletleri iyice incelemeden, arkasındaki güvenlik bandını kontrol etmeden almayın. Otokontrol sistemi vatandaşın elinde."

İstanbul ve İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 7 milyon hap ele geçirildiİstanbul ve İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 7 milyon hap ele geçirildiGündem
Başakşehir ve Samsunspor 7. randevuya çıkıyor: Ligde kim daha avantajlı?Başakşehir ve Samsunspor 7. randevuya çıkıyor: Ligde kim daha avantajlı?Spor
yılbaşı piyango
Günün Manşetleri
İstanbul ve İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu
Ankara’da 'Ruhsuzlar' adlı suç örgütüne büyük darbe
Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı
Karadeniz ve Akdeniz'de 10 dakika içinde 3 deprem!
Trump'ın olduğu 19 yeni fotoğraf yayımlandı!
5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
İlk duruşma tarihi belli oldu!
Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
İstanbul’da İklim Eylemi Konferansı düzenlendi
Çok Okunanlar
Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı
Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor
Akaryakıta gece yarısı indirim! Akaryakıta gece yarısı indirim!
Altında son durum! Altında son durum!
Türk-İş’in asgari ücret talebi belli oldu Türk-İş’in asgari ücret talebi belli oldu