Yılbaşı öncesinde polis ekipleri alarmda. Güvenlik operasyonları aralıksız sürüyor. Dün gece Ankara'da IŞİD operasyonu yapıldı. Aralarında yabancı uyruklu şüphelilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da da operasyon vardı. Tam 46 IŞİD üyesi yakalandı.

Türk polisi teröristlere göz açtırılmıyor.



Baskınlar gece saatlerinde başladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.



Ankara'da yılbaşı öncesi IŞİD operasyonu vardı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin koordinasyonundaki operasyona 500 polis katıldı.



Polis ekipleri belirlenen adreslere gitti. Önce kapılar çalındı. Ardından hedefteki 46 IŞİD'liden 29'u kıskıvrak yakalandı.



Yakalanan IŞİD üyelerinden birçoğu yabancı uyrukluydu. Aramalarda ele geçirilen malzemelerden, şüphelilerden bazılarının, yılbaşında eylem için keşif ve hazırlık yaptıkları görüldü. Zanlıların adreslerinde ayrıca çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu.



Bu arada Mamak'ta bir adrese düzenlenen operasyon sırasında şüpheli bir kişi balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak kaçış fazla uzun sürmedi. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli, ekiplerce kısa sürede yakalandı.



Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüpheliler için ise çalışmalar sürüyor.



Ekipler Ankara gibi İstanbul'da da alarmdaydı. Terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, 43'ü yabancı uyruklu 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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