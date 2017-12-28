Yılbaşı hediyesi konusunda kara kara düşünenler için uygun hediyeler. Ulusal Kanal ekibi, çarşı-pazarı gezdi. Sizin için hem güzel hem de ucuz hediyeleri araştırdı.

Yılbaşına sayılı günler kaldı.Mağlum herkes sevdiklerine güzel hediyeler almak istiyor. Peki kime nasıl hediyeler almalıyız? Gelin hep birlikte bakalım.



Mesela annenize,kız kardeşinize hatta kız arkadaşınıza bir takı alabilirsiniz.Bunlar yüzük kolya gibi bir çok takı olabilir.



Binbir çeeşit renkli boncuklardan oluşan tesbihler ve kolyeler de tercihiniz arasında olabilir.



Malum havalar soğuk kış aylarındayız.Bu havalrda tercihleriniz arasında atkılar,bereler,eldivenler olabilir.



Sevdiklerinize bu görmüş olduğunuz nostaljik radyoları da süpriz olarak hediye edebilirsiniz.



Vatandaşlar ise 2'ye ayrılmış durumda. Kimisi hediye alınması yönünde kimisi de hediye alınmasını istemiyor.



Hiçbir şey alamadım bir şey bulamadım diyorsanız bile sevdiklerinizin ağzını tadlandıracak bir çikolata alabilirsiniz.



Hem sevdiklerinizi hem de lösemili çocukları mutlu etmek isterseniz size bir de LÖSEV ''Anne Atölyesini'' öneriyoruz.







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