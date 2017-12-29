Yeni yıla merhaba dediğimiz gün ölçüyü kaçırıp dengeli beslenmeden uzaklaşıyoruz.
Senede bir gün demeyin. Özenle hazırlanan sofralar ölçüyü kaçırdığınız takdirde sağlığınızı tehdit edebilir.
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar yenilen ağır yemekler, 2018’in ilk gününü kabusa çevirebilir.
Yeni yılın ilk gününde uykusuzluk, halsizlik ve mide sorunları gibi rahatsızlıklarla uyanabilirsiniz. Peki yılbaşı gecesi nelere dikkat etmek gerek uzmanına sorduk.
Uzmanlar sebze tüketimine de dikkat çekiyor.
Diyetisyen Bürge Çobaner, ölçüsüz yemek yemenin ödeme sebep olabileceği vurgusu yaptı. Keyifli bir yılbaşı geçirmek için önerilerini Ulusal Kanal’a anlattı
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
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