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Yılbaşında beslenmeye dikkat

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi zengin sofralar ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar yenilen ağır yemekler yeni yılın ilk gününü kabusa çevirebilir. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Uzmanından dinleyelim….

Yılbaşında beslenmeye dikkat
Yeni yıla merhaba dediğimiz gün ölçüyü kaçırıp dengeli beslenmeden uzaklaşıyoruz. 

Senede bir gün demeyin. Özenle hazırlanan sofralar ölçüyü kaçırdığınız  takdirde sağlığınızı tehdit edebilir.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar yenilen ağır yemekler, 2018’in ilk gününü kabusa çevirebilir.

Yeni yılın ilk gününde  uykusuzluk, halsizlik ve mide sorunları gibi rahatsızlıklarla uyanabilirsiniz. Peki  yılbaşı gecesi nelere dikkat etmek gerek uzmanına sorduk.

Uzmanlar sebze tüketimine de dikkat çekiyor.

Diyetisyen Bürge Çobaner, ölçüsüz yemek yemenin ödeme sebep olabileceği vurgusu yaptı. Keyifli bir yılbaşı geçirmek için önerilerini Ulusal Kanal’a anlattı


HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
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