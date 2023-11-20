Yılbaşından Bu Yana 2 Bin Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşından bu yana bir kısmı elebaşı seviyesinde yaklaşık 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Bir gece ansızın gelebiliriz’ ikazımız dün olduğu gibi bugün de geçerlidir" açıklamasını yaptı.

Yılbaşından Bu Yana 2 Bin Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantıda ele alınan terörle mücadele başlığına değinen Erdoğan, yılbaşından bu yana bir kısmı elebaşı seviyesinde yaklaşık 2 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

- Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazını bir kez daha yineleyen Erdoğan, "Döktükleri her damlanın hesabını teröristlerden misliyle soruyoruz, soracağız. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarılıncaya kadar hudutlarımız içinde ve dışında bu mücadeleyi devam ettireceğiz.
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