Yılbaşından itibaren kurulacak şirketlerde "Elektronik Ticari Defter Sistemi" zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı, iş dünyasının işleyişini ve bürokratik süreçlerini kökten değiştirecek dijital dönüşüm hamlesinde son aşamayı duyurdu.

Yapılan resmi bilgilendirmeye göre, takvim yaprakları 1 Ocak 2026'yı gösterdiğinde, yeni kurulacak firmalar için "Elektronik Ticari Defter Sistemi" (ETDS) kullanımı bir tercih olmaktan çıkıp yasal bir mecburiyete dönüşecek.

ESKİ USUL DEFTERLER RAFA KALKIYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada sürecin yasal altyapısına ve geçmişine de atıfta bulunuldu. Ticari defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve yetkili mercilere ibraz edilmesini düzenleyen "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ"in 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girdiği ve ETDS'nin bu tarihte aktif hale getirildiği anımsatıldı.

Özellikle kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler için kritik bir uyarı yapıldı. Tebliğ uyarınca, genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defterini elektronik ortama taşıma yükümlülüğü bulunan bu şirketler için tanınan sürenin 1 Ocak 2026 tarihinde dolacağına işaret edilerek, geçiş işlemlerinin bu tarihe kadar tamamlanmasının, her iki defter yönünden sisteme dahil olunmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Yeni girişimcileri bekleyen prosedürler de netleşti. Açıklamada yer alan bilgilere göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren kuruluşu ticaret siciline tescil ettirilecek olan tüm şirketler, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini artık ETDS üzerinden tutmakla yükümlü kılındı. Bürokratik yükü hafifletecek hamleyle, şirketlerin ticaret siciline tescil işlemi gerçekleştiği anda, herhangi bir ek başvuruya veya işleme gerek kalmaksızın ticari defterler eş zamanlı olarak kullanıma açılacak. Ancak Bakanlık bir esneklik de tanıdı; yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulması zorunlu tutulmayarak şirketlerin tercihine bırakıldı.

18 BİN ŞİRKET GEÇİŞ YAPTI

Sistemin devreye alındığı 1 Temmuz tarihinden bugüne kadar geçen sürede, defterlerini dijital ortama taşıyan şirket sayısının 18 bin barajını aştığı belirtildi. ETDS'ye dair tüm uygulama esasları ve yardımcı dokümanların, "http://etds.ticaret.gov.tr" internet adresi üzerinden kullanıcıların istifadesine sunulduğu belirtilen açıklamada, sistemin amacı şu ifadelerle aktarıldı: "Fiziki defter tutulmasında karşılaşılan operasyonel ve ekonomik maliyetler ile güvenlik risklerini ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan ETDS, tacirlerin görüşleri ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmekte, kullanıcı dostu özelliklerine sürekli yenileri eklenmektedir"