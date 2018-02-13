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Yıldırım, Çipras ile telefonla görüştü

Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefonla görüştü.

Yıldırım, Çipras ile telefonla görüştü

Başbakan Binali YıldırımYunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Çipras'ın görüşmesinde, Ege Denizi'nde, komşu Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı.

Görüşmede, bu hususta gerektiği takdirde iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı.

Görüş farklılıklarına rağmen olumlu bir havada gerçekleşen görüşmede, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başbakan #binali yıldırım #yunanistan
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