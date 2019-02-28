AKP ve CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bugün adayların gündemi yoğundu...

Belediye Başkanı adayları çalışmalarını hızlandırdı.AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ASKON'un açılış programına katıldı.Yıldırım, yıldönümünde 28 Şubat'ı hedef aldı.AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki de cami dernek başkanları ile bir araya geldi. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Umutlu" olduğunu söyledi.AKP adaylarının yanı sıra CHP adayları da sahada... CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara Toptancı Hali esnafını ziyaret etti.CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ise "İstanbul Çözümleri Tanıtım Toplantısı"nda, ekonomiden turizme, kültür sanattan ulaşıma değin projelerini ve hedeflerini anlattı.