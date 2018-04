Başbakan Yıldırım, "Seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti, zaman içerisinde azalmamış artmaya devam etmiştir. Gelişmeleri dikkate aldığımızda böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim kararının ardından Çankaya Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi.



Yıldırım, "Seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti, zaman içerisinde azalmamış artmaya devam etmiştir. Vatandaşlarımız bu değişikliğin artık bir an önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun anayasayla uygun hale gelmesini beklemektedir. Sürecin bu şekilde devam etmesinin ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olunca ve dün, bugün yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir." dedi.



Seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda erken seçim yapılması gerektiği yönünde bir beyanatta bulunduğunu anımsattı.

Yıldırım, bugün Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini, görüşmede seçim konusunun ele alındığını söyledi.



Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen partinin yetkili kurullarının bütün bu gelişmeleri değerlendirmek suretiyle bir karar verdiğini anlatan Yıldırım, seçimlerin bugünden itibaren 65 gün sonra, 24 Haziran'da yapılması yönünde karar verildiğini söyledi.



"Fiili durumun anayasa ile uygun hale gelmesi"

"Seçimlerin 3 Kasım 2019'da yapılması gerekiyordu, tarih neden değişti?" diye bazılarının merak edebileceğine dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bildiğiniz gibi 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla beraber parlamenter sistem değiştirilmiş ve halkımızın kabul oylarıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anayasamızda yerini almıştır. Bu anayasa değişikliğinin kabulünden sonra bazı maddeler, hemen yürürlüğe girmiş, bazı maddelerin de yapılacak ilk seçimlerde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Aradaki 2 yılı aşkın süre içerisinde zaman zaman 3 Kasım'da seçimlerin yapılması yönünde hükümetimiz, partimiz tarafından irade beyan edilmesine rağmen seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti zaman içerisinde azalmamış, artmaya devam etmiştir. Vatandaşlarımız bu değişikliğin artık bir an önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun anayasa ile uygun hale gelmesini beklemektedir, ümit etmektedir. Sürecin bu şekilde devam etmesinin ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olunca, dün, bugün yaşanan gelişmeler de dikkate aldığımızda böyle bir karar alma yoluna gidilmiştir."



"Çalışmalarımız sürecek"

Yıldırım, 2 yıla yakındır Başbakan olarak 65. Hükümette görev yaptığını anımsattı.



İki yılın kısa bir süre olabileceğini ama bu sürenin Türkiye siyasi tarihinin çok önemli olaylarının yaşandığı süre olarak akıllarda kalacağını vurgulayan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:



"15 Temmuz hain darbe girişimi, hemen arkasından FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD, YPG örgütlerine savunma esaslı değil taarruz esasına göre mücadelenin başlatılması. Fırat Kalkanı Harekatı ve akabinde yıllardır karşı karşıya kaldığımız vesayet girişimlerini topyekün sona erdirecek anayasa ve yönetim sistemi değişikliğinin MHP ile Meclise getirilmiş olması ve daha sonra da halk oylamasıyla bu değişikliğin 16 Nisan'da vatandaşlarımızın kabul oyuyla gerçekleşmiş olması. Bütün bunlar aslında son 2 yıl içerisinde ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli gelişmelerdir. Elhamdülillah milletimizin desteği ve duasıyla adeta ülkemizin beka sorunu haline gelen bu hadiselerden başarıyla bu günlere geldik. Seçimleri yaptıktan sonra 2023 hedeflerimize, 2035, 2053 ve 2071 vizyonuna yönelik ülkemizde çalışmalar devam edecektir."



Yıldırım, seçimlere katılacak siyasi partilere başarılar diledi.



Bazen "Son Başbakan olarak 16 ay daha süreniz var, neden böyle bir erken seçime gidiyorsunuz?" sorusuyla karşılaşabileceğine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:



"Şunu başından beri söylüyorum. Ülkemin ve milletimin geleceği benim şahsımın ikbalinden, geleceğinden çok daha önemlidir. Ülkemizin yararına olan her türlü kararın, şahsi beklentileri bir tarafa bırakarak bugüne kadar hep arkasında olduk, olur dedik, bundan sonra da milletimin emrinde çalışmaya, ülkemin geleceği için, milletimizin selameti, başarısı, huzuru için gayret etmeye devam edeceğim."