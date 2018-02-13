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Yıldırım ile Merkel 15 Şubat'ta bir araya gelecek

Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel 15 Şubat'ta bir araya gelecek. Görüşme, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.

Yıldırım ile Merkel 15 Şubat'ta bir araya gelecek

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Şubat'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de görüşecek.

Açıklamayı, Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptı.

Yazılı açıklamaya göre, ikili perşembe günü saat 16.00'da bir araya gelecek. Yıldırım ve Merkel, düzenleyecekleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Başbakan Yıldırım, Berlin'deki görüşmenin ardından Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek.

Binali Yıldırım ve beraberindeki heyetin diğer ülke temsilcileriyle ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunması öngörülüyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #binali yıldırım #angela merkel
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