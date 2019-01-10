Tarım İş Sendikası’nın tartışmalı 47 yurt dışı gezisini ortaya çıkaran Aydınlık Yazarı Yıldırım Koç, Türk İş’e çağrı yaptı. İşçi-sendika uzmanı Koç, “Türk İş, sendikacılığın itibarını yükseltmeli” diye konuştu.

İşçi aidatları ile son 4 yılda 550 bin dolarlık yurtdışı harcaması, kişi başı 28 bin 500 dolar harcırah, son dört yılda 47 yurdışı gezisi.



Tarım İş'le ilgili bu iddiaların sahibi Aydınlık Yazarı Yıldırım Koç, Ulusal Kanal’a konuştu.



İşçi-sendika uzmanı Koç, “Türk İş, sendikacılığın itibarını yükseltmeli” çağrısı yaptı.



Aydınlık Gazetesi, Türk İş’e bağlı Tarım İş Sendikası’nın genel merkez ve şube yöneticilerinin son dört yıla ait yurtdışı gezilerinin dökümünü, “İşçinin parasını Kiev’de Kıbrıs’ta yediler” manşetiyle yayımlamıştı.



Gazete, dört gün boyunca yaptığı yayınlarda, Tarım İş Sendikası’nın Ukrayna’nın Başkenti Kiev’de 2-6 Kasım 2018 günleri arasında 19 kişiye yarım harcırah 28 bin 500 dolar ödediğini bildirdi.



Gazetede ayrıca, sendikanın son dört yılda 47 yurtdışı gezisi düzenlediğini, geziye katılan yönetim kurulu üyelerinin masraflarının Tarım İş tarafından karşılandığı haberleri yer aldı.



Aydınlık Gazetesi’nde yayımlanan dökümlere göre, işçi aidatlarıyla oluşan sendikanın kasasından bu geziler için toplam 550 bin dolar harcandı.



Tarım İş Genel Başkanı İlhami Polat, yurtdışı gezisi iddiaları ile ilgili, “Bazı şeyler Ankara’dan yaptığımızdan ucuza geliyor, arkadaşlarımı gezmeye gönderdim” açıklaması yaptı.





HABER: TANSEV KARA

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