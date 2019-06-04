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Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu, Vatan Partisi Adayı Yücel ve Saadet Partisi Adayı Gökçınar ile bağımsız adayların bayramını tebrik etti.

Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimde yarıştığı adayların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ve bağımsız adayların Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Yıldırım, partili adayları etiketlediği tweetinde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim. Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ak parti #chp #vatan partisi #saadet partisi
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