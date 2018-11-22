TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" temalı Ege Ekonomik Forumu'nda konuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Özellikle ABD'de yapılan seçimlerden sonra dünyanın ayarı bozuldu. Bilhassa korumacılık, günübirlik alınan keyfi kararlar, zaten küresel iş dengesi çoktan beri bozulmuştu, dünyada her gün yeni krizlerin ve yeni öngörülemez bir sürecin başlamasını da hızlandırmaya başladı. ABD'nin bölgemize yönelik, doğu komşumuza İran'a yönelik yaptırım kararı, Rusya'ya ve bu bölgeye ekonomiyi, döviz kurunu, doları kullanarak uyguladığı doğrudan ve dolaylı baskılar ve yaptırımlar bölgesel gelişmeleri olumsuz yönde etkilemektedir."



"Türkiye'nin etrafında özellikle güney sınırlarında müthiş bir kaos, terör, otorite boşluğu, kan, gözyaşı... Türkiye'nin yanı başındaki olaylardan etkilenmemesi söz konusu değil. Çok fazla bedel ödüyoruz, 8 yıldır bu bedeli ödüyoruz ama her şeye rağmen değerlerimiz, tarihimiz, kültürümüz, ecdamızdan bize kalan mirasın gereği biz bize yakışanı yapıyoruz."



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