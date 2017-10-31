Katalonya'nın bağımsızlık ilanı kararı askıya alındı
Katalonya'nın bağımsızlık ilanı kararı askıya alındı
Erhan Çelik ifadeye çağrıldı
Erhan Çelik ifadeye çağrıldı
İran'dan Kandil'e operasyon açıklaması
İran'dan Kandil'e operasyon açıklaması
Bülent Tezcan'dan ilk açıklama
Bülent Tezcan'dan ilk açıklama

Yıldırım, taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin konuştu, "2018'den itibaren taşeron sorunu bitecek" dedi. Irak sınırındaki gelişmelere de değindi Başbakan, "yeni süreçte Irak'la olan ticari hacmin de artacağını" söyledi.

Yıldırım, taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı.

Taşerona kadro sorununa ilişkin konuşan Yıldırım, "O iş bitti tamam, eli kulağında. Bugün yarın devreye girecek. Yeni seneden itibaren artık bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor" dedi.

Yıldırım'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Faşist diktatör" diyen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da vardı. "Adam parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü doğrusu anlayamadık" diyen Yıldırım, CHP'de ciddiyeti giderek artan bir üslup bozulması yaşandığını söyledi. 

Yıldırım, "Bu ülkenin siyasetinde artık bu ayıplı dilin yeri yok. Herkes ne konuştuğunu bilecek" ifadelerini kullandı.


Son dönemde istifa ettirilen belediye başkanları hakkında da konuştu Başbakan Yıldırım. Görevlerini devredenlere bir kez daha teşekkür etti.

Bölgesel Yönetimi'nin bölünme referandumu hakkında da konuşan Yıldırım, Habur Sınır kapısının Irak Merkezi Hükümetinin kontrolüne devredilmesinin öneme vurgu yaptı. Yıldırım, yeni süreçte Irak'la olan ticari hacmin de artacağını söyledi.
 


ulusal.com.tr

Etiketler; #binali yıldırım #Başbakan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son dakika haberleri: Erhan Çelik ifadeye çağrıldı
Sonraki Haber
Plan ve Bütçe komisyonu çalışmalarına devam ediyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.