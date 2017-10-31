Başbakan Binali Yıldırım, taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin konuştu, "2018'den itibaren taşeron sorunu bitecek" dedi. Irak sınırındaki gelişmelere de değindi Başbakan, "yeni süreçte Irak'la olan ticari hacmin de artacağını" söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı.



Taşerona kadro sorununa ilişkin konuşan Yıldırım, "O iş bitti tamam, eli kulağında. Bugün yarın devreye girecek. Yeni seneden itibaren artık bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor" dedi.



Yıldırım'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Faşist diktatör" diyen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da vardı. "Adam parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü doğrusu anlayamadık" diyen Yıldırım, CHP'de ciddiyeti giderek artan bir üslup bozulması yaşandığını söyledi.



Yıldırım, "Bu ülkenin siyasetinde artık bu ayıplı dilin yeri yok. Herkes ne konuştuğunu bilecek" ifadelerini kullandı.



Son dönemde istifa ettirilen belediye başkanları hakkında da konuştu Başbakan Yıldırım. Görevlerini devredenlere bir kez daha teşekkür etti.Bölgesel Yönetimi'nin bölünme referandumu hakkında da konuşan Yıldırım, Habur Sınır kapısının Irak Merkezi Hükümetinin kontrolüne devredilmesinin öneme vurgu yaptı. Yıldırım, yeni süreçte Irak'la olan ticari hacmin de artacağını söyledi.