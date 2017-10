Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'yi resmi törenle karşıladı

Başbakan Binali Yıldırım ve İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri açıklama yaptı.



"IRAK'TA OTORİTE BOŞLUĞU VAR"



Başbakan Yıldırım, "Güvenlik konusu çok önemli. Türkiye'nin son 40 yıldır baş ağrısı olan PKK terör örgütüyle daha etkin bir mücadele gerçekleştirilmesi için İran'ın yakın işbirliğini önemsiyoruz. Son dönemde artan işbirliğimizden de memnuniyet duyuyoruz. Terörün Irak'ta gelişmesi ve burada otorite boşluğunun artması da terör sorununu arttırıyor. Bu konuda İran'ın her türlü işbirliğine açık olması memnuniyet vericidir. Ben Cihangiri'ye teşekkür ediyorum. Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının ihlal edilmesine yönelik her türlü girişimin karşısında olunacağı teyit edilmiştir." ifadelerini kullandı.



Cihangiri, "Bizim bölgeye stratejik bakış açımız, bölgenin güçlü olmasıdır. Belki stratejik bakış açımızda kısa vadeli sonuç alamayabiliriz fakat, uzun vadede başarılı olacaktır. Türkiye ve İran, işbirliğine devam edecektir. Suriye konusu da konularımızdan biriydi. Biz inanıyoruz ki, huzurlu bir Suriye için gereken yapılacaktır. Bugüne kadar güzel müzakereler yapılmıştır. Bunların devamında da İslam dünyasının çok ciddi sorunları var. Türkiye şu an İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanıdır. Bu yüzden de sorumluluğu daha fazladır. Yemen'de katledilen çocukları biliyoruz, Myanmar'da Müslümanlara eziyet ediliyor, biliyoruz. İslam dünyasında var olan sorunlar için el ele vermeliyiz. Filistin konusu ise Filistin halkını destekliyoruz. Türkiye ile aynı fikirdeyiz. İkili ilişkiler konusunda çok önemli anlaşmalarımız var. Hem Sayın Erdoğan'ın Tahran ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesi sonrasında 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin belirlenmesi var olan potansiyelimizi kullanmamızı gerektiriyor. İki ülkenin sınırları ticari işlemler için 24 saat açık olması gerekiyor. Türkiye'den Katar'a giden mallar İran üzerinden geçişiyle hızlı bir şekilde ulaşacaktır. Hem kültürel hem de turizm konularını daha da geliştirmeliyiz. Petrol ticaretimizi de arttırabiliriz ve bu konuda potansiyelimiz mevcuttur." diye konuştu.



Yıldırım, "Ulusal paralarımızla ticaret yapılması çok önemli bir konu. Ticaretimizin arttırılıp çeşitlendirilmesi, ekonomi, taşımacılık ve turizmle ilgili bütün konuları karma ekonomi komisyon toplantısında ilgili ekonomiden sorumlu bakanlarımızın görüşmesiyle istediğimiz sonuçlara ulaşma imkanı bulacağız. Ben bir kez daha, bu verimli ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. " dedi.



İKİ ANLAŞMA İMZALANDI



Başbakan Binali Yıldırım ile İran Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Çankaya Köşkü'nde düzenledikleri ortak basın toplantısı öncesi, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.



Törende, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi (CISC-MSRT) Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin Gök ile İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı İbrahim Rahimpur tarafından imza altına alındı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Mehmet Ceylan ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Rahimpur, Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Uygulanmasına Yönelik İki Yıllık Eylem Planı'na imza attı.



ulusal.com.tr