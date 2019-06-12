CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın ortak yayında kendilerine yöneltilecek soruları talep ettiğini iddia etti. Programın moderatörlüğünü yapacak İsmail Küçükkaya ise İmamoğlu'nu yalanladı. Yıldırım da sosyal medyadan, "Yalan söyleme üzerine kurulu siyaseti İstanbullular hak etmiyor." mesajı paylaştı.

İmamoğlu iddia etti. Küçükkaya yalanladı.



Yıldırım yanıtını sosyal medyadan verdi.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu NTV'de konuştu. Gündemde iki aday arasında yapılacak ortak yayın vardı.



İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın soruları talep ettiğini öne sürdü.



Habertürk yayınına katılan, ortak yayının moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasına yanıt verdi.



Binali Yıldırım ise CHP'nin adayının siyasetinin "yalan" üzerine kurulu olduğunu söyledi.





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