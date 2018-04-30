Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılacağını söyledi. Borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili paket geliyor. Paket 31 Mart 2018 öncesi borçları kapsıyor". İmar barışı- 25 milyon civarında binanın yarısı 2000’den önce imarsız, mülkiyet sorunu var. Arsa görünüyor, tapusu yok. Bunlara ‘yapı kayıt belgesi’ vereceğiz.Başbakan Yıldırım: Bu sene yaş çay kilogram fiyatına 2 lira 45 kuruş olarak karar aldık. Alım fiyatı bu olacak. Bunun altında olmayacak. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000 lira ikramiye alacak

Başbakan Yıldırım, "Bağkur borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var. Borcun varsa, sağlık hizmeti verilmiyor. Bunun da önünü açıyoruz borç ayrı, sağlık ayrı bunun pazarlığı olmaz." dedi.



Yıldırım'ın açıklamasından satır başları şöyle;

Berat gecesi bütün milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Yarın 1 Mayıs. AK Parti iktidar döneminde 1 Mayıs resmi bayram haline getirildi. İşçi sendikalarımız, memur sendikalarımız bir bayram içinde bu bayramı kutluyorlar. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Emek ve Dayanışma Bayramı'nı tebrik ediyoruz.



Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam saylayarak büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Planladığımzı hedeflediğimiz değerler üzerinde ilk 3 ay hedefleri geldi. Bundan sonra artık yaz da geldi, turizim ve tarımda iyi sonuçlar gelecektir.



Türkiye son 10 yılda 10 milyon vatandaşa istihdam sağladı. Geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağladık. Bu yıl da işler iyi gidiyor.



Kamu borçlarına ve trafik cezalarına yeniden yapılandırma gelecek.



Borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili paket geliyor. Paket 31 Mart 2018 öncesi borçları kapsıyor. Esnaflarımızı, sanayicilerimizi, çalışanlarımızı yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma konusunu ele aldık. Vergi, prim alacakları ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak.



Vergi ve prim borcu yapılandırması için son başvuru temmuz sonu. 36 ay içinde ödeme yapılabilecek. Bağkur borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var. Borcun varsa, sağlık hizmeti verilmiyor. Bunun da önünü açıyoruz borç ayrı, sağlık ayrı. Bunun pazarlığı olmaz.



Yaşlılık aylığı artıyor

"Yaşlılık aylığından yararlanan 600 bin vatandaşımız var." diyen Başbakan Yıldırım, "Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. İki katına yakın bir artış yapıyoruz."



Üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt imkanı

Başbakan Yıldırım, üniversitelerden kaydı silinen öğrencilerle ilgili olarak da "Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Yaş çay alım fiyatı

Bu sene yaş çay kilogram fiyatına 2 lira 45 kuruş olarak karar aldıklarını belirten Yıldırım, "Alım fiyatı bu olacak. Bunun altında olmayacak." dedi.



Emeklilere ikramiye

Emeklilere, gazilere ve şehit yakınlarına Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bin TL ikramiye verilecek.





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