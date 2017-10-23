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Yıldırım'dan derbideki pankarta soruşturma talimatı

Başbakan Yıldırım, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, Galatasaray tribünlerinde açılan pankarta ilişkin soruşturma açılması talimatı verdi

Yıldırım'dan derbideki pankarta soruşturma talimatı

Başbakan Binali Yıldırım, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, Galatasaray tribünlerinde açılan pankarta ilişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, Galatasaray tribünlerinde açılan pankarta ilişkin soruşturma açılması yönünde talimatta bulundu. 

Golsüz eşitlikle tamamlanan derbi karşılaşması öncesi sarı-kırmızılı taraftar grubu "UltrAslan"ın da yer aldığı Odeabank tribününde önce "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor" ve "Ayağa kalk" pankartları açılmış, ardından ABD'li aktör Sylvester Stallone'nin "Rocky Balboa" karakterini canlandırdığı "Rocky" filminden esinlenerek hazırlanan görsel makaralı sistemle tribüne çekilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #pankart #derbi
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