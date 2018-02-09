Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Türk Tabipler Birliği’nin soruşturma konusu AfrinHarekatı ile ilgili açıklamasını hastane panosuna ‘TTB’nin yanındayız sloganıyla birlikte koyan SES Sendikası’nı kınadığını açıkladı.

Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yetkililerinin, terör örgütünü destekler mahiyetteki içeriği nedeniyle soruşturma konusu olan Türk Tabipler Birliği açıklamasını, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nin panosuna astıklarını belirtti.



Afişte, SES yetkililerinin TTB’nin terör örgütüne destek verici gayri milli ifadelere aynen katıldıklarını belirten ifadelere yer verdiklerini anlatan Yıldırım, “Devlet olarak, eli kanlı cinayet şebekesi mensuplarına yönelik uluslararası hukuktaki meşru müdafaa hakkınızdan kaynaklı bir askeri temizlik operasyonu başlatılmış ve sürmekte iken, bu operasyonu ancak devletler arsında gerçekleşebilecek bir “savaş” olarak nitelendirmenin ve bundan da öte, bu savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getirmenin düşünce özgürlüğü ile bağdaştırılacak iyi niyetli bir açıklama olmadığı tartışmasızdır.Bilindiği üzere, günümüzde uluslararası nitelik taşıyan askeri operasyonlar sadece silahlı mücadele ile değil, algı yönetimi suretiyle de gerçekleşmektedir. Bu gün zeytindalı operasyonu için uluslararası arenada operasyonu haksız ve hukuksuz olarak göstermek amacıyla,terör örgütü ve yandaşları tarafından, PKK/YPG/PYD’nin terör örgütü olmadığı, bu yapıların özgürlük mücadelesi veren milislerden oluştuğu, dolayısıla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu operasyonunun meşru olmadığı, diğer yandan savaşın kötü olduğu, operasyonda sivillere de zarar verildiği, barışın iyi olduğu, Türkiye’nin Suriye’nin topraklarında gözü olduğu sürekli olarak dile getirilmekte ve hatta sahte fotoğraf ve videolarla bu iddialar desteklenmeye çalışılmaktadır” dedi.



Kabul Edilecek Bir Durum Değil

Ülke olarak, silahlı mücadele yanında, bu karşı algı operasyonu ile de mücadele vermekte iken, terör örgütü ve destekçilerini onaylar ve onların menfaatine olacak şekilde, zeytin dalı operasyonuna “savaş” demek ve savaşın kötü olduğunu dile getirmek, maalesef teröre destekten başka bir anlam taşımadığını anlatan Yıldırım, “Bu açıklamayı yapan SES’nın, aynı hassasiyeti terör örgütüne karşı göstermediği, terör örgütünün Ülkemizde yaklaşık 40 yıldır katlettiği binlerce masum insan ortadayken, savaşın kötü, barışın iyi olduğu yönünde, terör örgütüne hitaben bu güne kadar bir bildiri veya beyanat yayımlamadığını da hatırlamak gerekmektedir. Ülkemizin güney sınırında, bu cinayet şebekeleri tarafından kukla bir devlet kurulmasına müsadece edilecek, bu kukla devlet özellikle Irak petrolünün Akdeniz’e açılmasında Türkiye’ye alternatif olarak kullanılacak ve çok kısa sürede zenginleştirilecek, bu zenginleşmeye paralel olarak bu kukla devletin kara, hava ve hatta deniz kuvvetlerinden oluşan bir ordusu olacak ve nihayetinde ülkemize savaş ilan ederek nihai emellerini gerçekleştirmek isteyecektir.İşte o zaman yaşanacaklar gerçek bir savaş ve halk sağlığı sorunu teşkil edecek olup, bu kanlı senaryonun hayata geçirilmemesi için bu gün zeytin dalı operasyonu yapılmaktadır.Bu öngörüde bulunmanın, siyasi bir kimlikle ilgisi olmayıp, doğrudan doğruya vatan sevgisi ile bağlantısı vardır ve sözkonusu vatan ise gerisi teferruattır. Bir sendikanın, sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen onlarca sorunu varken, kendi asli görevini bırakarak bir cinayet şebekesine yapılan milli bir temizlik operasyonuna “savaş” demesi ve bunu kınaması, hem de bunu üyeleri adına yapması, vicdani açıdan, ahlaken ve hukuken kabul edilebilecek bir husus değildir.Tüm bu nedenlerle, bahse konu açıklamayı yapan SES’i kınıyoruz”



SES İşyeri Temsilcisi Hakkında İnceleme Başlatıldı

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi yetkilileri, yaptıkları açıklamada, SES Sendika İşyeri Temsilcisi’nin açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifadesinin alındığını, şahsın daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

