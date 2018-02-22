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Yılın Bilim Ödülü'nü alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı Ulusal Kanal'a konuştu

GQ Men of the Year 2017 Yılın Bilim Ödülü'nü alan Ergenekon kumpası mağduru Profesör Doktor Ercüment Ovalı, Ulusal Kanal'a konuştu. Ovalı, ödül törenindeki konuşmayı 'birileri sanatçılara saldırsın' diye yapmadığını belirtti, "Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var. Ayrıştırmaya dönük haberleri, art niyetli buluyorum" ifadelerini kullandı. Ovalı sosyal medya hesabından da medyaya tepki gösterdi. Ulusal Kanal'ın ödül törenine dair haberin videosunu paylaşan Prof. Dr. Ovalı, "3,5 dakikada 15 yıldır ülkemde yaşanan dramı özetlediğim konuşmamın Ergenekon'la ilgili kısmını vurgulamayı unutmayan tek medya grubu" diye yazdı

Yılın Bilim Ödülü'nü alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı Ulusal Kanal'a konuştu

GQ Men of the Year 2017 Yılın Bilim Ödülü'nü alan Ergenekon kumpası mağduru Profesör Doktor Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından medyaya tepki gösterdi.

Ulusal Kanal'ın bilim ödülü haberinin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Ovalı, "3,5 dakikada 15 yıldır ülkemde yaşanan dramı özetlediğim konuşmamın Ergenekon'la ilgili kısmını vurgulamayı unutmayan tek medya grubu" diye yazdı.



ULUSAL KANAL'A KONUŞTU

Ovalı, Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada "Ben oradaki konuşmayı, birileri sanatçılara saldırsın diye yapmadım. Oradaki konuşmalarımı beğenen olur, beğenmeyen olur. O sözleri, kavganın parçası olsun diye söylemedim. Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var. Ayrıştırmaya dönük haberleri, art niyetli buluyorum." dedi.



ERGENEKON KUMPASI MAĞDURU

Ovalı, FETÖ'ye bağlı savcıların Ergenekon kumpasında, bir Ergenekon sanığı ile daha önce yapmış olduğu telefon görüşmesi nedeniyle FETÖ tarafından gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.



ÖDÜLÜNÜ EREN BÜLBÜL VE MEHMETÇİK'E ADADI

Aldığı ödülü şehit Eren Bülbül ile Mehmetçik'e adayan Ovalı, konuşmasında şunları söylemişti:

"Ödül haberini aldığımda çok duyguluydum. Çünkü o Trabzon'da bir çocuk evinin önüde vurulmuştu. Onu korumak için bir astsubay üzerine kapanmış ve üzerinden 41 kurşun çıkmıştı. Ben o gün dayanamadım. Ödül haberini verdikten sonra ben bu ödülümü Eren Bülbül'e bu şehit astsubayıma ithaf ediyorum dedim. Aslında beni buraya getiren aldığım ödül değildi. Tabi ki önemliydi ama eğer bu yazım 200 bin defa paylaşılınca aslında aldığım ödülden herkesin haberi olurdu. Dolayısıyla ben Eren Bülbül'ün ailesine, o şehit astsubayımın ailesine ve de şu an Afrin'de olan tüm Türk çocuklarına selam ediyorum".

ulusal.com.tr

Etiketler; #ergenekon #ulusal kanal #gq men of the year #ercüment ovalı
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Ercüment Ovalı Yılın Bilim Ödülü'nü Eren Bülbül ve Mehmetçik'e adadı
GQ Men of the Year 2017 Yılın Bilim Ödülü'nü, Prof. Dr. Ercüment Ovalı aldı. Ovalı konuşmasında, "Beni buraya getiren bir şey vardı. Ödül haberini aldığımda çok duyguluydum. Çünkü o Trabzon'da bir çocuk evinin önüde vurulmuştu. Onu korumak için bir astsubay üzerine kapanmış ve üzerinden 41 kurşun çıkmıştı. Ben o gün dayanamadım. Ödül haberini verdikten sonra ben bu ödülümü Eren Bülbül'e bu şehit astsubayıma ithaf ediyorum dedim. Aslında beni buraya getiren aldığım ödül değildi. Tabi ki önemliydi ama eğer bu yazım 200 bin defa paylaşılınca aslında aldığım ödülden herkesin haberi olurdu. Dolayısıyla ben Eren Bülbül'ün ailesine, o şehit astsubayımın ailesine ve de şu an Afrin'de olan tüm Türk çocuklarına selam ediyorum" dedi
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