Ulusal Kanal'ın bilim ödülü haberinin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Ovalı, "3,5 dakikada 15 yıldır ülkemde yaşanan dramı özetlediğim konuşmamın Ergenekon'la ilgili kısmını vurgulamayı unutmayan tek medya grubu" diye yazdı.







ULUSAL KANAL'A KONUŞTU



Ovalı, Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada "Ben oradaki konuşmayı, birileri sanatçılara saldırsın diye yapmadım. Oradaki konuşmalarımı beğenen olur, beğenmeyen olur. O sözleri, kavganın parçası olsun diye söylemedim. Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var. Ayrıştırmaya dönük haberleri, art niyetli buluyorum." dedi.







ERGENEKON KUMPASI MAĞDURU



Ovalı, FETÖ'ye bağlı savcıların Ergenekon kumpasında, bir Ergenekon sanığı ile daha önce yapmış olduğu telefon görüşmesi nedeniyle FETÖ tarafından gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.







ÖDÜLÜNÜ EREN BÜLBÜL VE MEHMETÇİK'E ADADI



Aldığı ödülü şehit Eren Bülbül ile Mehmetçik'e adayan Ovalı, konuşmasında şunları söylemişti:



"Ödül haberini aldığımda çok duyguluydum. Çünkü o Trabzon'da bir çocuk evinin önüde vurulmuştu. Onu korumak için bir astsubay üzerine kapanmış ve üzerinden 41 kurşun çıkmıştı. Ben o gün dayanamadım. Ödül haberini verdikten sonra ben bu ödülümü Eren Bülbül'e bu şehit astsubayıma ithaf ediyorum dedim. Aslında beni buraya getiren aldığım ödül değildi. Tabi ki önemliydi ama eğer bu yazım 200 bin defa paylaşılınca aslında aldığım ödülden herkesin haberi olurdu. Dolayısıyla ben Eren Bülbül'ün ailesine, o şehit astsubayımın ailesine ve de şu an Afrin'de olan tüm Türk çocuklarına selam ediyorum".



