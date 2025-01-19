‘Yılın işadamı' 100 milyon liralık vurgunda gözaltına alındı

‘Yılın işadamı' ve 10 kişiyi 100 milyon liralık vurgu soruşturmasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.G'nin şirket hesabından 180 bin lira ödeme yaparak "işadamı ödülü" aldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
‘Yılın işadamı' 100 milyon liralık vurgunda gözaltına alındı
Yayınlanma: Güncellenme:

‘Yılın işadamı' ve 10 kişiyi 100 milyon liralık vurgu soruşturmasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.G'nin şirket hesabından 180 bin lira ödeme yaparak "işadamı ödülü" aldığı ortaya çıktı.

İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, iflas etmiş bir sigorta şirketinin hisselerini yasadışı yollarla devralan ve şirketin sermayesini zimmetine geçirerek 100 milyon liralık kamu zararına neden olan, yönetim kurulu başkanı da dahil 11 şüpheli gözaltına alındı. 

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda K.G. adlı şüphelinin, borca batık durumda olan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini yasadışı yollarla devraldığı, şirketi yönettiği 5 ay boyunca şirkette gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan kötü durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda ‘Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu' denetiminden kaçınmak için denetime tabi olan miktarın altında çok sayıda havale yapılarak mal ve hizmet alımı bahanesiyle belli başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesi aktarıldığı, şirketten hortumlanan miktarın daha sonra K.G'nin özel hesaplarına aktarıldığı öğrenildi. Şirket adına düzenlenen faturaları da inceleme altına alan ekipler, K.G. ve Yönetim Kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, ev tadilat bedelleri gibi şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini belirledi.

“O yiyor stresini biz çekiyoruz”

Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde, konusu suç içeren ödemeleri yaparken “O yiyor stresini biz çekiyoruz” dedikleri yine teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edildi. K.G'nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin lira ödeme yapıp kendisine ‘yılın işadamı' ödülü verdirttiği çalışmalar neticesinde belirlendi. Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon lirayı doğrudan zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere ‘yol yardım, yedek parça, acenta masrafı' gibi gerekçelerle, piyasa ortalamasından fazla ödemeler yaparak toplamda yaklaşık 100 milyon lira kamu zararına sebep olan yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumuBugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağış geliyor! 19 Ocak Pazar hava durumuHava Durumu

 ‘Yılın işadamı' 100 milyon liralık vurgunda gözaltına alındı - Resim : 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir ünlü işadamı
Günün Manşetleri
İsrail saldırıları neden durmadı?
Meteoroloji bölge bölge uyardı!
"Akreplere inanırsan, normalleşirsen boğulursun"
Vatan Partisi: PKK, Türk Ordusunun gücüyle silah bırakır
FETÖ firarisinden örgüt itirafları
Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama
Beşiktaş Belediyesi'nde koltuk savaşı başladı
Özel’in “savaş ilanı” açıklamasına tepki
Beşiktaş, Solskjaer'i resmen açıkladı
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından ateşkesle ilgili açıklama
Çok Okunanlar
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Meteoroloji bölge bölge uyardı!
19 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, motorin, lpg fiyatları… 19 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, motorin, lpg fiyatları…
İsrail saldırıları neden durmadı? İsrail saldırıları neden durmadı?
‘Yılın işadamı' gözaltına alındı ‘Yılın işadamı' gözaltına alındı
Tiktok dönemi sona mı eriyor? Resmen yasaklandı! Tiktok dönemi sona mı eriyor? Resmen yasaklandı!