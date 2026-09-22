Yıllar önce yazdığı mektup yeniden gündemde! Enver Altaylı, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında "azmettirme" suçlamasıyla tutuklandı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen FETÖ'cü şüpheli Enver Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yıllar önce yazdığı mektup yeniden gündemde! Enver Altaylı, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında "azmettirme" suçlamasıyla tutuklandı
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma, bir tutuklamayla sonuçlandı. Soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirilen Enver Altaylı, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik sorgusunun ardından karar açıklandı. CIA bağlantılı Enver Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla tutuklandı. 

MEKTUPTA NELER YAZIYORDU?

Savcılığın yürüttüğü incelemeler, Altaylı'nın geçmişte terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e yazdığı bir mektuba uzanıyor. Mektupta, Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki FETÖ okullarına yönelik yürüttüğü faaliyetlerden duyulan rahatsızlık dile getirilmişti.

Altaylı, söz konusu mektupta şu ifadeleri kullanmıştı:"Eğer Kâşif Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa, bu durum cemaat için tam bir felaket olur. Kâşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır."

Bu satırlarla Kozinoğlu'nu doğrudan hedef gösterdiği aktarılan Altaylı hakkındaki soruşturma, tutuklama kararıyla birlikte yeni bir aşamaya taşınmış oldu.

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