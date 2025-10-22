Yıllar sonra ekranlara dönüyor: Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı!

Uzun bir aradan sonra "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" dizisiyle ekranlara dönen Kenan İmirzalıoğlu'nun ve partneri Afra Saraçoğlu'nun alacağı iddia edilen rekor ücretler gündeme bomba gibi düştü...

Televizyon ekranlarına uzun bir aranın ardından dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu. İmirzalıoğlu'nun, Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşacağı "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" dizisiyle ekranlara döneceği öğrenildi.

BÖLÜM BAŞINA ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Diziye dair detaylar merak edilirken, başrol oyuncularının alacağı iddia edilen bölüm başı ücretler de sektörde konuşulmaya başlandı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın "Gel Konuşalım" programında aktardığı bilgilere göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun “Aile Bir İmtihandır” dizisinden alacağı ücret rekor bir seviyede. İddiaya göre İmirzalıoğlu, dizide bölüm başına 4 milyon 250 bin TL kazanacak. Programda gündeme gelen iddialar bununla da sınırlı kalmadı. "A.B.İ." dizisi için Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun alacakları aylık ücretin 17 milyon TL olduğu da öne sürüldü.

