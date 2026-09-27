Yıllar sonra gelen adalet! Bakan Akın Gürlek duyurdu: 11, 15 ve 19 yıllık 3 faili meçhul dosya çözüldü

Gelişen teknoloji ve yeni soruşturma yöntemleri sayesinde Aksaray, Gaziantep ve Manisa'daki yıllara sari olaylarda şüpheliler yakalanarak adalet önüne çıkarıldı.

1. AKSARAY'DA 19 YILLIK KAYIP DOSYASI: 2 TUTUKLAMA

Olayın Geçmişi: Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'nün akıbeti uzun yıllar boyunca çözülememişti.

Yürütülen Çalışmalar: Dosya yeniden ele alınarak aile bireylerinin çelişkili ifadeleri ve eski deliller titizlikle yeniden incelendi. Görgülü'nün ikametinde kadavra arama köpeği ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Şüpheli Hava G.'nin ifadeleri doğrultusunda, Fadime Görgülü'ye ait olduğu belirtilen 3 adet bilezik ele geçirildi.

Sonuç: Soruşturma kapsamında Hava G. ve İlhan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın tüm yönlerinin aydınlatılması için çalışmalar sürdürülüyor.

2. GAZİANTEP'TE 15 YILLIK CİNAYET: 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın Geçmişi: Gaziantep'te 3 Ocak 2011 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın cinayeti aydınlatıldı.

Yürütülen Çalışmalar: Dosyadaki HTS kayıtları genişletilerek yeniden analiz edildi; tanık ifadeleri, baz sinyal bilgileri ve şüpheli çelişkileri titizlikle değerlendirildi. Şüphelilerin olay günü Kaya'yı takip ettiği ve bölgede gözetleme yaptığı tespit edildi.

Sonuç: Gaziantep merkezli olarak Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

3. MANİSA'DA 11 YILLIK SIR PERDESİ ARALANDI: DELİL ARACI ELE VERDİ

Olayın Geçmişi: Manisa'da 6 Temmuz 2015'te yol kenarında ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı.

Yürütülen Çalışmalar: Olay yeniden canlandırılırken MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları zaman-mesafe ilişkisiyle tekrar incelendi. Adli emanette bulunan yıllar öncesine ait bir araç parçasının, belirli Volkswagen modellerinin yan ayna çerçevesine ait olduğu belirlendi. Parçanın olay yerindeki

kamera kayıtlarındaki araçlarla eşleştirilmesi sonucunda şüpheli araca ulaşıldı. Araç sahibinin aynayı değiştirdiğini itiraf etmesiyle soruşturma derinleşti.

Sonuç: Olay tarihinde araç sahibi olan R.Ç. yakalanarak çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

"YENİ YÖNTEMLERLE DELİLLER YENİDEN İNCELENİYOR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de faili meçhul hiçbir dosyanın rafa kaldırılmayacağını vurgulayarak, "Yeni yöntem ve teknolojiler kullanılarak eski delillerin yeniden incelenmesi, soruşturmaların aydınlatılmasında çok önemli sonuçlar veriyor. Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.