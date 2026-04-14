Yıllardır kızlarını arıyorlardı! Gülistan Doku'nun ailesinden gözaltı kararlarına ilk yorum

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada cinayet şüphesiyle harekete geçildi. Güvenlik güçleri tarafından 7 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonların ardından toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİ VALİNİN OĞLU VE ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişinin kimliklerine dair ayrıntılar netleşti. Gözaltına alınan isimler arasında, olay tarihinde Tunceli Valisi olan ve halihazırda İçişleri Bakanlığı müfettişliği görevini yürüten Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Gülistan Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi.

AİLEDEN TUNCELİ ADLİYESİNDE AÇIKLAMA

Gelişmelerden haberdar olan Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli adliyesine geldi. Gözaltı kararlarının ardından adliye binasında süreci değerlendiren baba Halit Doku ilk olarak, "Adalete inanıyoruz, adalet yerini buldu. Adalet için teşekkür ederim" dedi. Açıklamalarına devam eden Halit Doku, sürecin başından bu yana beklentilerini ve devlete olan inançlarını şu sözlerle ifade etti: "Adalete inanıyoruz, adalet yerini buldu. Adalet için teşekkür ederim. Umudumuzu kaybetmedik. Adalet güvendiğimiz için, adalet yerini buldu. Herkese teşekkür ederim"

Soruşturmadaki ilerlemeden dolayı yetkililere duyduğu minnettarlığı dile getiren anne Bedriye Doku ise adliye önünde yaptığı konuşmada, "Hakimden savcıya, polise, jandarmaya çok teşekkür ederim. Kadınlar, öğrenciler, Gülistan'lar ölmesin" şeklinde konuştu.