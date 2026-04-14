Yıllardır kızlarını arıyorlardı! Gülistan Doku'nun ailesinden gözaltı kararlarına ilk yorum

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından Tunceli Adliyesine giden anne ve baba Doku, yıllar süren bekleyişin ardından umutlarını hiç kaybetmediklerini belirterek "Gülistan'lar ölmesin" mesajı verdi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada cinayet şüphesiyle harekete geçildi. Güvenlik güçleri tarafından 7 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonların ardından toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİ VALİNİN OĞLU VE ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişinin kimliklerine dair ayrıntılar netleşti. Gözaltına alınan isimler arasında, olay tarihinde Tunceli Valisi olan ve halihazırda İçişleri Bakanlığı müfettişliği görevini yürüten Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Gülistan Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi.

AİLEDEN TUNCELİ ADLİYESİNDE AÇIKLAMA

Gelişmelerden haberdar olan Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli adliyesine geldi. Gözaltı kararlarının ardından adliye binasında süreci değerlendiren baba Halit Doku ilk olarak, "Adalete inanıyoruz, adalet yerini buldu. Adalet için teşekkür ederim" dedi. Açıklamalarına devam eden Halit Doku, sürecin başından bu yana beklentilerini ve devlete olan inançlarını şu sözlerle ifade etti: "Adalete inanıyoruz, adalet yerini buldu. Adalet için teşekkür ederim. Umudumuzu kaybetmedik. Adalet güvendiğimiz için, adalet yerini buldu. Herkese teşekkür ederim"

Soruşturmadaki ilerlemeden dolayı yetkililere duyduğu minnettarlığı dile getiren anne Bedriye Doku ise adliye önünde yaptığı konuşmada, "Hakimden savcıya, polise, jandarmaya çok teşekkür ederim. Kadınlar, öğrenciler, Gülistan'lar ölmesin" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Türk sinemasına 245 milyon TL'lik destekKültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Türk sinemasına 245 milyon TL'lik destekKültür Sanat
Şanlıurfa'daki silahlı saldırının görgü tanığı konuştu: "Koşarak içeri girdi, önüne gelene sıktı!"Şanlıurfa'daki silahlı saldırının görgü tanığı konuştu: "Koşarak içeri girdi, önüne gelene sıktı!"Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gülistan Doku tunceli
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Kemal Kılıçdaroğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası
Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı!
12 ilde FETÖ'nün "TUS kampına" operasyon
37 milyon liralık ikinci el eşya dolandırıcılığı
Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde operasyon
Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu
119 ülkede 2 bin 707 FETÖ mensubu aranıyor
Türkiye'nin yazma eser envanteri 784 bini aştı
67 ilde narkotik operasyonu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Gazete manşetleri 14 Nisan Salı Gazete manşetleri 14 Nisan Salı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?